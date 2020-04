Programma riaperture fase 1-2-3 su Whatsapp, attenzione alla foto di Ansa.com: non è autentica (Di venerdì 17 aprile 2020) In queste ore sta circolando con insistenza una foto su Whatsapp che attraverso un grafico indica il periodo di riapertura di tutte le attività commerciali e di aggregazione sociale come cinema e teatri. Il grafico in questione è ‘certificato’ dalla fonte Ansa.com: un modo, da parte di chi ha diffuso la foto, di amplificare il grado di credibilità della notizia. Peccato però che Ansa.com non esista, e che la più nota agenzia di stampa italiana abbia il dominio in Ansa.it. Il primo campanello d’allarme per capire quindi che il grafico poggia su basi inesistenti ed è probabilmente tendenzioso è proprio la fonte volutamente ingannevole. Un modo come un altro per confondere le idee ai cittadini già incerti in un momento così delicato. Quando riapre l’Italia È indubbio che in questi giorni la task ... Leggi su italiasera Il programma riaperture per lo sviluppo con fase 1 - 2 e 3 post Coronavirus di ANSA è fake

