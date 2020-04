Paola Di Benedetto dopo il GF Vip | Iva Zanicchi avverte | “Bisogna lottare”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020) Grande Fratello Vip, Ivaconsiglia aDi: “Bisogna lottare ed essere preparati” La vittoria diDidel GF Vip ha convinto un po’ tutti. Difatti la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede, grazie alla sua gentilezza ed educazione, è riuscita a fare breccia nei cuori di tantissimi telespettatori. E tra coloro che hanno espresso un parere favorevole sulla vincitrice del Grande Fratello Vip,Di, c’è anche la popolare cantante Iva. Difatti quest’ultima, al settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere molto felice per la giovane, ritenendola una ragazza dolce e carina. Successivamente la donna ha anche colto la palla al balzo per darle un prezioso consiglio se il suo sogno dovesse essere quello di lavorare nel mondo dello spettacolo: “Se vorrà lavorare in questo mondo, ...