L’idea di un virologo belga | «Giocatori in campo con la mascherina»

"Giocare indossando la mascherina per me è una possibilità da prendere in considerazione. Consentirebbe la ripresa dell'attività calcistica, anche qui in Belgio". A dirlo, intervistato da 'Le Soir', è uno dei virologi più stimati del paese, Marc Van Ranst, professore all'Università di Leuven e anche esperto consultato dalla federcalcio belga.

