Il sospetto su Wuhan: “Uscito per errore dal laboratorio” (Di venerdì 17 aprile 2020) All’inizio soltanto i complottisti pensavano che il nuovo coronavirus potesse essere uscito da un laboratorio cinese di Wuhan. Negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Tutto è iniziato con un articolo del Washington Post. Il quotidiano statunitense è riuscito a entrare in possesso di due cablogrammi diplomatici classificati come dati sensibili, dai quali è emerso che nel 2018, cioè due anni prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, alcuni funzionari dell’ambasciata Usa a Pechino visitarono un centro di ricerca situato proprio a Wuhan. Non solo: al termine della loro trasferta, gli americani espressero a Washington tutta la loro preoccupazione in merito alle scarse misure di sicurezza riscontrate nei laboratori visitati. Come se non bastasse, all’interno degli istituti si conducevano studi sul coronavirus nei pipistrelli. Questo ... Leggi su it.insideover Il Sars-CoV-2 sfuggito ad un laboratorio di Wuhan : il sospetto dei media inglesi smentito dal governo

Sospetto bambini tornati da Wuhan : non è Coronavirus

Coronavirus Roma - un caso sospetto tra gli italiani rientrati da Wuhan (Di venerdì 17 aprile 2020) All’inizio soltanto i complottisti pensavano che il nuovo coronavirus potesse essere uscito da un laboratorio cinese di. Negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Tutto è iniziato con un articolo del Washington Post. Il quotidiano statunitense è riuscito a entrare in possesso di due cablogrammi diplomatici classificati come dati sensibili, dai quali è emerso che nel 2018, cioè due anni prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, alcuni funzionari dell’ambasciata Usa a Pechino visitarono un centro di ricerca situato proprio a. Non solo: al termine della loro trasferta, gli americani espressero a Washington tutta la loro preoccupazione in merito alle scarse misure di sicurezza riscontrate nei laboratori visitati. Come se non bastasse, all’interno degli istituti si conducevano studi sul coronavirus nei pipistrelli. Questo ...

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo sull’atroce sospetto di Washington: virus uscito da un laboratorio, non da un mercato a W… - JPCK72 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo sull’atroce sospetto di Washington: virus uscito da un laboratorio, non da un mercato a Wuhan htt… - RositaRandi : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo sull’atroce sospetto di Washington: virus uscito da un laboratorio, non da un mercato a Wuhan htt… - Fabryzzziiiooo : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo sull’atroce sospetto di Washington: virus uscito da un laboratorio, non da un mercato a Wuhan htt… - sonietta881 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo sull’atroce sospetto di Washington: virus uscito da un laboratorio, non da un mercato a Wuhan htt… -