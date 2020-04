F1, Zak Brown sul Mondiale 2020: “Correremo a porte chiuse in Europa” (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli organizzatori del Circus della F1 stanno studiando delle soluzioni per dare il via al Mondiale 2020. Allo stato attuale delle cose sembra che gli sforzi della FIA e di Liberty Media siano tutti per accendere i motori il 5 luglio in Austria. L’asset politico locale, stando alle ultime indiscrezioni, sembra tutt’altro che contrario all’idea, ma è chiaro che vista l’emergenza sanitaria globale si naviga a vista. In questo clima di grande incertezza comunque l’obiettivo è quello di correre e si potrebbe scegliere di farlo anche più di una volta nello stesso luogo, ovvero a Silverstone (Gran Bretagna), previsto il 19 luglio. Un aspetto sottolineato dal CEO della McLaren Zak Brown che, intervistato dalla BBC, ha dichiarato: “Probabilmente tutti gli appuntamenti europei potrebbero svolgersi senza pubblico. Con la condensazione del ... Leggi su oasport Formula 1 - svelata la nuova McLaren. Zak Brown : “L’anno della svolta” (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli organizzatori del Circus della F1 stanno studiando delle soluzioni per dare il via al. Allo stato attuale delle cose sembra che gli sforzi della FIA e di Liberty Media siano tutti per accendere i motori il 5 luglio in Austria. L’asset politico locale, stando alle ultime indiscrezioni, sembra tutt’altro che contrario all’idea, ma è chiaro che vista l’emergenza sanitaria globale si naviga a vista. In questo clima di grande incertezza comunque l’obiettivo è quello di correre e si potrebbe scegliere di farlo anche più di una volta nello stesso luogo, ovvero a Silverstone (Gran Bretagna), previsto il 19 luglio. Un aspetto sottolineato dal CEO della McLaren Zakche, intervistato dalla BBC, ha dichiarato: “Probabilmente tutti gli appuntamenti europei potrebbero svolgersi senza pubblico. Con la condensazione del ...

