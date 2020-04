Elisa Isoardi: “La mia quarantena: single e con la zia novantenne” (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo aver dato sfogo alla sua delusione a causa delle mancate repliche de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si lascia andare ad alcune confidenze con la trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da Pecora: “La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma”. Come passa le sue giornate di quarantena, in casa con sua zia? “Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat”. Adesso è fidanzata oppure è single? “Sono single”, ha detto la Isoardi a Un Giorno da Pecora. Dunque è finita la relazione della conduttrice con Alessandro Di Paolo che aveva conosciuto dopo aver detto addio a Matteo ... Leggi su tvzap.kataweb Elisa Isoardi quarantena in compagnia | Non è più sola

Elisa Isoardi : “Sono single - trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane”

