Elena Sofia Ricci debutta sul set con la figlia Emma in Vivi e lascia vivere

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 aprile 2020)torna in tv con una nuova fiction,, che la vedrà impegnata nelle vesti di mamma in un intricato dramma familiare. Con lei sul set c’è anche laQuartullo, al suo debutto televisivo per la prima volta in un ruolo importante. La giovaneha solamente 24 anni, ma ha già dato prova di un’incredibile amore per la recitazione e di un grande talento. Nata nel 1996 dalla relazione dicon l’attore Pino Quartullo, la ragazza ha già alle spalle un percorso formativo piuttosto interessante: dalla Laurea al DAMS a vari corsi di recitazione, incluse alcune esperienze come aiuto regista e sceneggiatrice per due cortometraggi.hato nel 2017 con una particina in un episodio di Don Matteo, ma è con la fictionche finalmente ha trovato la sua ...