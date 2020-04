Coronavirus, lo studio: “Circolava in Cina da settembre, la pandemia non ha avuto origine a Wuhan” (Di venerdì 17 aprile 2020) Secondo una ricerca del team dell’università di Cambridge, il Coronavirus sarebbe stato in circolazione in Cina già da metà settembre, e la pandemia sarebbe cominciata non da Wuhan ma “probabilmente da qualche località nel sud della Cina“. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences (non ancora sottoposto a revisione), e riportati dal South China Morning Post. Secondo il prof. Peter Forster, genetista dell’ateneo britannico, “il virus potrebbe essere mutato nella sua forma finale in grado infettare l’uomo già mesi fa, ma potrebbe essere rimasto all’interno di pipistrelli o altri animali oppure persino uomini per diversi mesi senza infettare altri individui. Ha cominciato a contaminare e a diffondersi tra gli uomini tra il 13 settembre e il 7 dicembre, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - bollettino Spallanzani : infezioni personale vicino allo zero. Al via lunedì studio di sieroprevalenza

Coronavirus - lo studio : "Circolava in Cina da settembre - la pandemia non ha avuto origine a Wuhan" (Di venerdì 17 aprile 2020) Secondo una ricerca del team dell'università di Cambridge, ilsarebbe stato in circolazione ingià da metà, e lasarebbe cominciata non da Wuhan ma "probabilmente da qualche località nel sud della". I risultati dellosono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences (non ancora sottoposto a revisione), e riportati dal South China Morning Post. Secondo il prof. Peter Forster, genetista dell'ateneo britannico, "il virus potrebbe essere mutato nella sua forma finale in grado infettare l'uomo già mesi fa, ma potrebbe essere rimasto all'interno di pipistrelli o altri animali oppure persino uomini per diversi mesi senza infettare altri individui. Ha cominciato a contaminare e a diffondersi tra gli uomini tra il 13e il 7 dicembre, ...

