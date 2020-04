Coronavirus | la Chiesa prepara la “fase 2” | «Non aspettiamo a braccia conserte le

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Le proposte Distanze, mascherine, termoscanner. Molte le ipotesi sul tappeto. A rompere il silenzio è don Ivan Maffeis. Sottosegretario della Cei. Lanon puà stare a lungo “chiusa” e quindila famosa Fase 2. La Messa, i funerali, qualcosa deve cambiare. Specie per chi, come chi ha perso un proprio caro, vuole dare l’ultimo saluto. O per chi ha bisogno di pregare in un luogo sacro. Lae il pacchetto di proposte per “riaprire” «Stiamo lavorando su un pacchetto di proposte che presenteremo, con ogni probabilità, entro la fine della settimana», dice all’Adnkronos. «Lanon può stare ferma in attesa di quel che accadrà dal 4 maggio e di cosa deciderà il Governo. Vuole essere protagonista, pur nel massimo rispetto delle regole che saranno stabilite. Ovviamente ...