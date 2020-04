Contagio in ospedale | ‘botta e risposta’ Asl-sindacato

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 17 aprile 2020) La Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore precisa che “a tutt’oggi non ci sono altri casi positivi per COVID-19 tra il personale sanitario e i pazienti”. Questa, nello specifico, la nota dell’Asl di Salerno: “In merito ai casi registrati precedentemente si assicura che, per gli adempimenti di relativa competenza, è stata attivato tutto quanto previsto dai protocolli (screening tramite tampone naso faringeo per SAFLS-CoV2, segnalazione al Servizio d Prevenzione dell’Asl Salerno, segnalazione all’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva territorialmente competente ed alla Regione Campana), nonché la gestione dei contatti stretti. Si precisa, inoltre, che il trasferimento dei pazienti afferenti alla unità operativa complessa di Chirurgia d’Urgenza, ...