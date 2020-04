Concorsi Scuola 2020 | oggi informativa tra Miur e sindacati sui bandi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Prevista peralle 10 la videoconferenza tra Ministero dell’Istruzione e i rappresentanti sindacali di FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA per discutere deie dei rispettivi decreti di attuazione. I giorni scorsi è stato organizzato un confronto delle varie fazioni della maggioranza per fare il punto sulle posizioni e sulla possibilità dire ugualmente idurante l’emergenza sanitaria. Vediamo assieme i punti focali del confronto dia cattedra: ultime novità, quiz e chiarimenti ufficiali, incontro 17 Aprile: ordine del giorno Doveva tenersi il 15 Aprile l’con il Capo Dipartimento delma isi sono rifiutati di partecipare. La motivazione risiederebbe nel mancato coinvolgimento sui, decisioni prese senza interpellare la compagine sindacale. Subito ...

annavirzi19 : @AleCamarca Sono d'accordo con te. La scuola vive una situazione precaria da moltissimo tempo. Fanno leva sui conco… - orizzontescuola : Docenti precari, Granato M5S: scuola non è ufficio di collocamento. Sì ai concorsi - orizzontescuola : Concorsi scuola: oggi la presentazione dei bandi, entro il 30 aprile attesi in Gazzetta Ufficiale - valeria_frezza : RT @scuolainforma: Concorsi scuola e assunzioni docenti ultime notizie: sale tensione Uil-Azzolina, lettera al premier Conte - scuolainforma : Concorsi scuola e assunzioni docenti ultime notizie: sale tensione Uil-Azzolina, lettera al premier Conte -

Prevista per oggi alle 10 la videoconferenza tra Ministero dell'Istruzione e i rappresentanti sindacali di FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA per discutere dei Concorsi Scuola e dei rispettivi decreti di ...