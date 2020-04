Colpo Grosso, Umberto Smaila: "Le repliche in tv? No, basta sono stufo" (Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre Mediaset Extra manda in onda una maratona di Colpo Grosso, lo storico presentatore Umberto Smaila sbotta sui social dicendo di essere stufo di queste repliche: ecco perché. Umberto Smaila è stato il volto storico di Colpo Grosso, il programma culto degli anni '80 che Mediaset Extra sta mandando in replica in queste notti. Ebbene sembra che il conduttore sia stufo di queste continue repliche, anche perché all'epoca firmò una clausola per cui non percepisce nulla per i diritti di immagine. Da alcuni giorni le lancette dei televisori italiani sono tornate indietro di circa trent'anni: su Mediaset Extra va in onda una maratona di Colpo Grosso. Umberto Smaila ne ha parlato durante una diretta Instagram, dove, tra le varie cose, gli è stato chiesto se fosse contento di ... Leggi su movieplayer Calciomercato : “Benzema in coppia con Cristiano Ronaldo”. Il Torino prova il colpo grosso - i nomi per la Roma

Umberto Smaila commenta le repliche di Colpo Grosso : "Non ne posso più. Finiranno - prima o poi"

