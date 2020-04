Agropoli | il report odierno del Comune | un nuovo caso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’èpositivo ad: si tratta della compagna dell’uomo risultato positivo l’altro giorno. È stata ricostruita la catena dei contatti della donna, che è ristretta a due persone, già poste in quarantena. Sono quindi 5 in tutto i tamponi in attesa di esito: 2 che fanno riferimento all’ultimoe 3 di competenza della catena dei contatti della nostra concittadina, paziente oncologica, la cui positività al virus è stata comunicata ieri all’amministrazione comunale di. Secondo ildel Conune guidato da Adamo Coppola oggi sono 23 i positivi totali sul territorio del centro cilentano, che fino ad oggi ha pianto la morte di 3 cittadini e festeggiata la guarigione di altrettanti. L'articolo, ildel: un ...