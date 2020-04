Uomini e Donne, Giulio Raselli si sfoga: “Davvero dura” (Di giovedì 16 aprile 2020) Giornate dure e pesanti per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. E così Giulio Raselli si è lasciato andare in uno sfogo dal tono pessimistico La quarantena non s’arresta a causa dell’emergenza Coronavirus. Giornate davvero complicate per tutti e anche per Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia, che si è conosciuta ad Uomini e Donne, … L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli si sfoga: “Davvero dura” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Uomini e Donne - Rudy Zerbi parla di Ida Platano : “è meravigliosa”

Valentina Autiero non si piace più | Tormenti fuori Uomini e Donne

Uomini e Donne : una coppia storica ha avuto due gemelline (Foto) (Di giovedì 16 aprile 2020) Giornate dure e pesanti per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. E cosìsi è lasciato andare in uno sfogo dal tono pessimistico La quarantena non s’arresta a causa dell’emergenza Coronavirus. Giornate davvero complicate per tutti e anche pere Giulia D’Urso. La coppia, che si è conosciuta ad, … L'articolosi: “Davvero dura” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - Tg3web : È la generazione degli anni'40 a pagare il tributo più alto in questa pandemia. Antonio Scurati, lo scrittore Premi… - MichelaMarzano : #Datecivoce perché è vero che le donne ci sono state e ci sono in questa crisi e da sempre lottano, sopportano, spe… - Dom_Birds : RT @LucaBizzarri: Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che se un… - ladymarian34 : RT @DBking85: Oggi è il compleanno del maestro di #Vinci.. Leonardo e il famoso Cartone di sant'Anna che i contemporanei esaltarono e ammir… -