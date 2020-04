Rockstar sta compiendo importanti passi per la riduzione dei periodi di crunch

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 16 aprile 2020) Le segnalazioni die lavoro straordinario da parte dei dipendenti disi sono susseguite nel corso degli anni, fino al lancio di Red Dead Redemption 2, ma sembra che lo studio stia adottando misure attive per garantire che tali pratiche siano minimizzate.In un nuovo report pubblicato da Jason Schreier di Kotaku, sono emersi dettagli sull'approccio recentemente adottato daper lo sviluppo dei giochi. In un'e-mail inviata dal dirigente diJennifer Kolbe ai dipendenti dell'azienda - rivista da Kotaku - sono state notate diverse nuove iniziative in atto, tra cui sondaggi di feedback anonimi per i dipendenti, orari di lavoro flessibili, formazione in materia di gestione e leadership, comunicazione migliorata, e altro ancora"Abbiamo preso misure consapevoli per migliorare il nostro approccio allo sviluppo di giochi al fine di ridurre la necessità di ...