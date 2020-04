Residenze anziani fuorilegge. Sono irregolari 17 su 100. Partono i controlli a tappeto dei Nas in tutta Italia. Quindici strutture chiuse e altre 157 sanzionate (Di giovedì 16 aprile 2020) Chissà se qualcuno poteva immaginare quanto grave fosse il problema delle Residenze sanitarie per anziani. Già perché il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri del Nas, intensificati a partire da febbraio ossia dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, su svariate centinaia di strutture, tra rsa, case di riposo e centri di riabilitazione e lungodegenza, è ben più nero di quanto era lecito aspettarsi. Operatori non formati per prevenire la diffusione dell’epidemia, mancanza o carenza di mascherine e altri dispositivi di sicurezza, gravi problemi strutturali e organizzativi, infatti, Sono un problema assai diffuso tanto che su 601 cliniche controllate addirittura il 17% presentano irregolarità. Nel dettaglio 104 Sono risultate non conformi alla normativa vigente e per questo 61 persone Sono state denunciate e altre 157 ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Guerra (Oms) : “Massacro nelle residenze per anziani - chiedo al governo come mai. Riapertura Lombardia? Serve cautela”

