Reddito di cittadinanza | 155mila famiglie hanno perso il diritto alla prestazione

Sono 1.073.000 le famiglie che a marzo percepivano il Reddito o la Pensione di cittadinanza con un importo medio pari a 513 euro. Di questi, 948mila sono i percettori di Reddito di cittadinanza (con una media di 552 euro), 126mila i percettori di Pensione di cittadinanza (con una media di 233 euro). Da aprile 2019 ad oggi, sono 155.000 le famiglie che pur avendo ottenuto il Reddito di cittadinanza hanno successivamente perso il diritto alla prestazione. Lo si legge nell'Osservatorio statistico dell'Inps sul Reddito di cittadinanza, secondo il quale all'8 aprile scorso erano 1,8 milioni di nuclei familiari ad aver presentato una domanda di Reddito/Pensione di cittadinanza. Di queste 1,2 milioni (68%) di domande erano state accolte, 118mila (6%) sono in lavorazione e 473mila (26%) sono state respinte o cancellate.

