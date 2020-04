Polizia trova 17 corpi ammassati in un capanno di una casa di riposo | morti per

Leggi su viagginews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lahato 17senza vita in unvicino a unadi. Ierano stati immagazzinati lì quando il piccolo obitorio si era riempito. Ricevono una soffiata anonima. Lagrazie a una soffiata anonima è stata in grado dire 17senza vita in unadi … L'articolo17in undi unadiper Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com