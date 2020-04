Pino Scotto contro la D’Urso e la De Filippi | “Ste stro*ze…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il rockernon è di certo uno che le manda a dire! L’uomo, infatti, è abituato a dire quello che pensa in tutto e per tutto e non si trattiene mai da commenti folli sui personaggi più disparati. Se, ultimamente, ha asfaltato di brutto Emma Marrone dicendo che assomiglia alla Nannini con la diarrea, ad entrare nel suo mirino sono state Barbara D’Urso e Maria De. Nel corso di un’intervista, anche piuttosto lunga,ha detto per filo e per segno tutto quel che pensa sulle presentatrici più seguite in assoluto della televisione italiana. E non è neanche un caso la scelta del tempo in cui farlo. La De, infatti, ha appena chiuso un’edizione di Amici abbastanza travagliata e Barbara D’Urso è in mezzo alla bufera. Ricordiamo, infatti, che in molti chiedono la chiusura definitiva dei suoi ...