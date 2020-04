Pd Comune: in lavoro agile solo 2.000 dipendenti operativi (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Degli 8.800 lavoratori collocati in smart working dall’amministrazione capitolina, solo 1500/2000 sono stati messi nelle condizioni di essere pienamente operativi. E’ quanto emerso questa mattina nella commissione Roma Capitale, nel corso dell’audizione dell’assessore al personale De Santis. Nel corso della riunione l’assessore al personale ha riferito che dei 23.000 dipendenti del Comune di Roma, circa 12.000 sono stati esclusi dallo smart working: le educatrici, gli insegnanti e la polizia locale non sono in lavoro agile.” “I dipendenti comunali che stanno lavorando da casa in deroga alle disposizioni vigenti sono 8.800. L’assessore non ha precisato quanti dispositivi Vpn per l’accesso da remoto nei sistemi informatici comunali sono stati attivati ed ha indicato genericamente circa 1500/2000 specificando che non ... Leggi su romadailynews Dipendenti Comune - i sindacati : “Subito tavolo e valutazione rischi su lavoro”

Coronavirus - Sala pensa a un ritorno al lavoro graduale per fasce di età per dipendenti del Comune

Coronavirus - i pendolari possono spostarsi quotidianamente per lavoro. Sì anche alla spesa in altro Comune se il supermercato è più vicino (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Degli 8.800 lavoratori collocati in smart working dall’amministrazione capitolina,1500/2000 sono stati messi nelle condizioni di essere pienamente. E’ quanto emerso questa mattina nella commissione Roma Capitale, nel corso dell’audizione dell’assessore al personale De Santis. Nel corso della riunione l’assessore al personale ha riferito che dei 23.000deldi Roma, circa 12.000 sono stati esclusi dallo smart working: le educatrici, gli insegnanti e la polizia locale non sono in.” “Icomunali che stanno lavorando da casa in deroga alle disposizioni vigenti sono 8.800. L’assessore non ha precisato quanti dispositivi Vpn per l’accesso da remoto nei sistemi informatici comunali sono stati attivati ed ha indicato genericamente circa 1500/2000 specificando che non ...

pfmajorino : Grazie al lavoro di @PierMaran il Comune di Milano trova decine di stanze d'albergo per per permettere ai positivi… - emergenzavvf : Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per… - MilaSpicola : @KialoEdu @SyntaxPaladin @orporick ti fai un giro appena puoi su @kialoedu? Potrebbe essere utile ? Che dici? È una… - _DonTellMe : A volte nel mio lavoro bisogna prendere delle decisione e non a cuor leggero. In questo momento sto praticamente ne… - Tilikerta1 : RT @lorenzp26: @Gropius19 @m_crosetti La trattiamo come industria che da lavoro a tanti? Bene, allora con questo ragionamento nessuna azien… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune lavoro Comune di Bovezzo concorsi: lavoro per Operaio Ti Consiglio... un lavoro Covid19, salgono a 12 gli anziani morti nella Rsa di Villafrati

16:49Covid19, salgono a 12 gli anziani morti nella Rsa di Villafrati 16:49Covid19, Amap consegna centocinquanta litri di igienizzante all’ospedale Cervello 16:42Amat, Chinnici (Iv): “Subito nuovo ...

Ceriale, Consiglio comunale in diretta via streaming. Sanna (M5S): "Una vittoria per la democrazia"

a chi è lontano da Ceriale per motivi di lavoro e permetterà anche ai turisti proprietari di seconde case che avranno piacere, di seguire i lavori consiliari del loro comune preferito per le vacanze ...

16:49Covid19, salgono a 12 gli anziani morti nella Rsa di Villafrati 16:49Covid19, Amap consegna centocinquanta litri di igienizzante all’ospedale Cervello 16:42Amat, Chinnici (Iv): “Subito nuovo ...a chi è lontano da Ceriale per motivi di lavoro e permetterà anche ai turisti proprietari di seconde case che avranno piacere, di seguire i lavori consiliari del loro comune preferito per le vacanze ...