Morto Maurizio Nazzaro | fratello di Gianni | partecipò a Sanremo 1990

Leggi su chenews

(Di giovedì 16 aprile 2020), cantante storico si è spento per un tumore al cervello a Martina Franca, città in cui si era trasferito, aveva sessant’anni. foto facebookdianche lui era un cantante che in passato ha anche partecipato al Festival di, si è spento all’età di sessant’anni per un tumore al cervello, nell’Ospedale di Martina Franca. Sulle pagine del Mattino si legge anche che nei giorni scorsi era stato sotto posto al tampone per il Coronavirus, risultando negativo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: VALERIA MARINI E GIANLUIGI BOLLENTI NELLE PAUSE DELLO SPETTACOLOdi: aveva sessant’anni foto facebookper un tumore al cervello all’età di sessant’anni mentre era ...