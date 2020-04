Matteo Salvini ringrazia Fedez sui social: la geniale risposta del cantante (Di giovedì 16 aprile 2020) Matteo Salvini: “Ringrazio Fedez per la donazione al San Raffaele”. La risposta del cantante Come tutti sanno, tra Matteo Salvini e Fedez non scorre esattamente buon sangue. I due più volte, in questi anni, hanno dimostrato di avere idee e visioni spesso molto diverse su tanti temi. Eppure in un momento così difficile per l’Italia, alle prese con l’emergenza Coronavirus, il leader della Lega sembra aver deposto l’ascia da guerra. Il cantante ha poi risposto, utilizzando toni molto più pacifici rispetto al passato. Insomma, uno scambio di battute e ringraziamenti piuttosto insoliti che non è passato inosservato al popolo dei social. Salvini infatti con un tweet ha ringraziato Fedez e Chiara Ferragni per aver lanciato la raccolta fondi su Gofundme per incrementare il numero dei posti letti della terapia ... Leggi su tpi Matteo Salvini - è ancora polemica : “Trattare con l’Ue senza il voto delle Camere è fuori legge”

