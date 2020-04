Mail dei medici di base perse a Torino | Testi | “Non sono i tamponi a salvare la vita dei

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Negli ultimi giorni di febbraio e durante alcune settimane di marzo, decine diinviate daididiai Sispandate. Mai ricevute. In quellesi segnalavano potenziali casi Covid-19. Cosa è successo e come si recuperano le tracce di quei pazienti? Noi di TPI abbiamo contattato il dottor Roberto, presidente del Comitato tecnico scientifico costituito dalla Regione e responsabile del settore dina legale nell’Asl unica di(da cui dipendono i Sisp), per ricostruire l’accaduto. “Nellafaccio il medico legale, sto parlando di un servizio che non è neanche il mio, quindi avrei potuto semplicemente dire ‘rivolgetevi all’Asl di riferimento’. Ma posso dire che è successa la cosa più comune in un disastro come questo:arrivate talmente tanteche hanno ...