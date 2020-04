Luis Sepúlveda, scrittore di “Storia di una gabbianella e del gatto” muore per il coranavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) E’ scomparso a causa del coronavirus Luis Sepúlveda, scrittore e giornalista cileno, aveva 70 anni E’ morto Luis Sepúlveda, scrittore e giornalista cileno di grande fama, aveva 70 anni. La sua vita avventurosa l’ha terminata in un ospedale di Oviedo, colpito dal Covid-19, la sola malattia che poteva abbatterlo. Guerrigliero, esule politico ed ecologista, era una grande viaggiatore ed aveva esordito a Santiago del Cile con un racconto considerato pornografia dal preside del suo liceo. Il racconto risale al 1963 e come aveva narrato lo scrittore tutti si erano innamorati della signora Camacho, la nuova professoressa di storia. Il suo talento era già emerso allora, ma era anche un cantastorie che scriveva favole come la bellissima Storia di una gabbianella e del gatto. Luis Sepúlveda, scrittore cileno esule politico Autore anche di tanti ... Leggi su kontrokultura Luis Sepúlveda - delicato come un gatto - veloce come una gabbianella - volato via

Sepúlveda è stato un vero ‘guerriero dell’arcobaleno’. Buon vento - Luís!

Romina Power - triste addio a Luis Sepulveda/ "Tra i preferiti di mia figlia Ylenia" (Di giovedì 16 aprile 2020) E’ scomparso a causa del coronavirusSepúlveda,e giornalista cileno, aveva 70 anni E’ mortoSepúlveda,e giornalista cileno di grande fama, aveva 70 anni. La sua vita avventurosa l’ha terminata in un ospedale di Oviedo, colpito dal Covid-19, la sola malattia che poteva abbatterlo. Guerrigliero, esule politico ed ecologista, era una grande viaggiatore ed aveva esordito a Santiago del Cile con un racconto considerato pornografia dal preside del suo liceo. Il racconto risale al 1963 e come aveva narrato lotutti si erano innamorati della signora Camacho, la nuova professoressa di storia. Il suo talento era già emerso allora, ma era anche un cantastorie che scriveva favole come la bellissima Storia di unae del gatto.Sepúlveda,cileno esule politico Autore anche di tanti ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiTre : 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero… - caritas_milano : 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai … - AllegrittiA : RT @eziomauro: Salone del libro, Luis Sepúlveda: 'Lavorare per creare società di cittadini e non di miserabili con… - dariosci1 : RT @rascka17: #16aprile #LuisSepúlveda “Gli amici non muoiono e basta: «ci» muoiono, una forza atroce ci mutila della loro compagnia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepúlveda