La donna che correva nuda a Montebelluna

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Una storia italiana, verrebbe da dire. Molto italiana. Ieri unachenel centro diè stata, racconta il Gazzettino, fermata dal coordinatore della Protezione civile Antonio Netto nell’indifferenza dei passanti che hanno invece filmato la scena e hanno postato il video sui social network. Laè stata avvistata a Posmon, all’altezza dell’incrocio tra via Valbella e la Schiavonesca-Marosticana. La polizia l’ha successivamente portata all’ospedale San Valentino per gli accertamenti del caso. E per una volta non si può che applaudire un primo cittadino come Marzio Favero, che invece di approfittare della situazione per fare lo sceriffo (come è successo a Ferrara) ha detto tutto quello che c’era da dire: «La notizia del giorno non è affatto quella che una giovanein evidente ...