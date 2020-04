In Galles le capre conquistano le strade (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella cittadina di LLandudno, in Galles, sono arrivate le capre. Ci troviamo in Galles, è qui che negli ultimi giorni sono state avvistate moltissime capre. Fin qui niente di strano, le alture del Paese del Regno Unito sono famose per ospitare questi deliziosi animali. Quello che è strano è che mai fino a questo momento gli animali in questione si sono spinti così oltre al loro habitat naturale. Le capre conquistano Llandudno Negli ultimi giorni la cittadina costiera di Llandudno, in Galles, si è vista letteralmente invasa da tantissime capre scese dalle montagne. Evidentemente gli animali hanno approfittato della desolazione delle strade per fare una passeggiata e curiosare quello che accade in città. Mentre infatti le persone sono chiuse all’interno delle loro abitazioni obbligati dalla quarantena imposta dall’emergenza del ... Leggi su bigodino Coronavirus - in Galles le strade non sono vuote : ci sono le capre – FOTO (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella cittadina di LLandudno, in, sono arrivate le. Ci troviamo in, è qui che negli ultimi giorni sono state avvistate moltissime. Fin qui niente di strano, le alture del Paese del Regno Unito sono famose per ospitare questi deliziosi animali. Quello che è strano è che mai fino a questo momento gli animali in questione si sono spinti così oltre al loro habitat naturale. LeLlandudno Negli ultimi giorni la cittadina costiera di Llandudno, in, si è vista letteralmente invasa da tantissimescese dalle montagne. Evidentemente gli animali hanno approfittato della desolazione delleper fare una passeggiata e curiosare quello che accade in città. Mentre infatti le persone sono chiuse all’interno delle loro abitazioni obbligati dalla quarantena imposta dall’emergenza del ...

