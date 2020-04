Il simbolo della Lega nelle mascherine distribuite in Piemonte (Di giovedì 16 aprile 2020) Qualche giorno fa abbiamo parlato delle mascherine con il simbolo di Fratelli d’Italia a Gaeta e anche delle scuse arrivate dal partito di zona. Oggi sulla bacheca del consigliere regionale eletto con la Lega in Piemonte Matteo Gagliasso e in altre si nota il simbolo del Carroccio dietro l’annuncio dei cinque milioni di mascherine che verranno distribuite gratuitamente casa per casa e acquistate dall’ente da tre aziende Piemontesi grazie alle donazioni. I volantini e il messaggio del consigliere tra l’altro indicano il 4 maggio come data dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi. Una scadenza che però non è mai stata confermata dalla Regione e dallo stesso Cirio, che insiste nel ripetere che le «le mascherine saranno obbligatorie solo quando tutti le avranno a disposizione». E sulle date ... Leggi su nextquotidiano Un’infermiera di Brescia volto simbolo della lotta al coronavirus sul New York Times

Il mare bloccato dal lockdown governativo a causa dell'emergenza coronavirus è una situazione surreale: «E' sempre stato il simbolo della libertà e oggi essere fermi qui è davvero strano», racconta ...

Lo sta facendo con il suo solito jingle a base di attacchi alla magistratura, critiche ai simboli dei buonisti ed esaltazione non corroborata dai dati della leggenda del buongoverno leghista.

