Il Paradiso delle Signore | La Falsa Gravidanza di Ludovica!

(Di giovedì 16 aprile 2020) Anticipazioni Il: Ludovica ha annunciato, generando grande sorpresa, di essere incinta di Riccardo. Quest’ultimo si è sentito costretto a convolare a nozze con lei, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo e la situazione potrebbe essere diversa da ciò che sembra… Al centroattuale trame de Il, c’è senza dubbio ladi Ludovica. L’annuncio fatto da quest’ultima durante una cena, ha sconvolto tutte le trame della soap. Infatti Riccardo ha dovuto riferire questa notizia ad Angela, che ovviamente non è riuscita ad accettarla facilmente. I due si sono lasciati e sembra che il Guarnieri abbia preso una decisione definitiva. Purtroppo, però, a causa della sospensioneriprese, è possibile che i telespettatori restino con il fiato sospeso per quanto ...

Il Paradiso delle Signore: Entro un mese Riccardo e Ludovica convoleranno a nozze La Brancia quindi non lascerà più Milano come progettato, tornerà infatti a vivere a villa Guarnieri con la promessa ... Ludovica e Angela hanno un duro scontro. La Venere, umiliata, prende una difficile decisione.