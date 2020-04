È la Coppa Italia l’idea di ripartenza per il calcio: Juve-Milan e Napoli-Inter con la diretta Rai (Di giovedì 16 aprile 2020) È la Coppa Italia l’idea di ripartenza per il calcio nostrano. Le ultime notizie danno questa opzione come la preferita dalla Figc per la ripartenza. Si potrebbe infatti ricominciare a giocare il 27 e il 28 maggio. Facendo disputare le due semifinali di Coppa in programma: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Due partite di cui detiene i diritti la Rai, che potrebbe dunque trasmetterle in diretta e in prima serata. Poi, il 30 maggio, sarebbe la volta del campionato di serie A Interrotto. Che quindi chiuderebbe i battenti all’inizio di agosto con ritmi di tre incontri alla settimana. Tutte partite in notturna fino a recuperare le 124 gare mancanti compresi i 4 recuperi. Coppa Italia con diretta Rai Dal lavoro congiunto della Federazione con la commissione medica, i club, dal 4 maggio, dovrebbero essere perciò in grado di riprendere gli allenamenti. Le ... Leggi su secoloditalia Serie A - si riparte a fine maggio : priorità alla Coppa Italia - date e dettagli

Juve-Milan - Napoli-Inter. Il Calcio sfida il Coronavirus con le semifinali di Coppa Italia

