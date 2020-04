È in arrivo Sound BlasterX AE-5 Plus, la nuova scheda audio di Creative dedicata al PC gaming (Di giovedì 16 aprile 2020) Creative Technology amplia la sua gamma di prodotti audio per gaming su PC con la sua nuova Sound BlasterX AE-5 Plus, una versione migliorata della Sound BlasterX AE-5. Sound BlasterX AE-5 Plus, con suono surround avanzato, è in grado di superare tutte le aspettative degli appassionati di giochi per PC.La celebre Sound BlasterX AE-5 ha ricevuto un due Innovation Awards al CES 2018 in "Hardware e componenti per computer" e "Accessori per computer". Supportata dalla lunga storia e ricerca della tecnologia di elaborazione audio di Sound Blaster esattamente come Xamp, il pluripremiato bi-amplificatore per cuffie discreto, e alimentata da un DAC ESS SABRE32 Ultra-class da 122 dB a 32 bit / 384 kHz, è stata anche la prima scheda audio al mondo con un controller RGB integrato e uno degli accessori preferiti dai videogiocatori.Ora, con il supporto per la codifica Dolby Digital ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 16 aprile 2020)Technology amplia la sua gamma di prodottiper gaming su PC con la suaAE-5, una versione migliorata dellaAE-5.AE-5, con suono surround avanzato, è in grado di superare tutte le aspettative degli appassionati di giochi per PC.La celebreAE-5 ha ricevuto un due Innovation Awards al CES 2018 in "Hardware e componenti per computer" e "Accessori per computer". Supportata dalla lunga storia e ricerca della tecnologia di elaborazionediBlaster esattamente come Xamp, il pluripremiato bi-amplificatore per cuffie discreto, e alimentata da un DAC ESS SABRE32 Ultra-class da 122 dB a 32 bit / 384 kHz, è stata anche la primaal mondo con un controller RGB integrato e uno degli accessori preferiti dai videogiocatori.Ora, con il supporto per la codifica Dolby Digital ...

