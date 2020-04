Demiral | ora la Juventus trema | il nuovo scenario spaventa i bianconeri!

(Di giovedì 16 aprile 2020) CESSIONE- Ladovrà guardarsi le spalle dai possibili assalti delle big europee su. Il centrale turco, attualmente fermo ai box per infortunio, piace al Manchester City, ma soprattutto al PSG. Occhio anche alla sirene inglesi, ma la sensazione è che i bianconeri vogliano blindare totalmente l’ex difensore del Sassuolo ai colori bianconeri. Cessione, nuova coppia di difesa con De Ligt Perchè lanon si priverà di? Risposta chiara e decisa: il centrale turco rappresenterà il futuro difensivo bianconero in coppa con De Ligt. Bonucci-Chiellini il presente,-De Ligt l’imminente futuro. Leggi anche:Mercato, da Gabriel Jesus a Pogba: 2 grandi colpi nel mirino Paratici respingerà tutte le offensive delle big europee ,stoppando sul nascere le possibili offensive. Tuttavia non ...

Pirichello : RT @PaPaganini: Buonasera. Nuovo incontro #Juventus #Milan si è parlato di #Demiral in rossonero, ma anche di #Dybala e di #Romagnoli . Per… -

Ora l'idea della Juve è di "tenerlo con sé per veder crescere ancora il suo rendimento e il suo valore, non venderlo adesso in una fase ferma del suo percorso. Demiral è ritenuto dalla dirigenza ...Il colpo di testa in questione compie un anno: 16 aprile 2019, Matthijs de Ligt svetta sulla difesa della Juventus e manda in semifinale di Champions League il giovane Ajax. Così come con Cristiano R ...