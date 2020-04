Coronavirus | a Milano i morti sono duemila | «Qui la curva non è ancora scesa»

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle sole ultime due settimane in cittàmorte diquasi mille persone. Il grosso dei contagi è dilagato tra fine febbraio e inizio marzo. L’epidemiologo: «La speranza è che questa linea relativamente costante presto inizi a scendere»

repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'PRESTO CARENZA DI MASCHERINE E TUTE, QUANDO LE MANDA IL GOVERNO?' - pfmajorino : Coronavirus, Majorino attacca Fontana e Gallera: 'Commissariamento della Regione subito, sulla sani… - LuceverdeMilano : ??#Coronavirus @ComuneMI #iorestoacasa #Milano ?????#assistenza spesa a domicilio La mappa online delle 370 attivit… - enigma1931 : RT @Corriere: A Milano i morti sono duemila: «Qui la curva non è ancora scesa» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano

È l’unica cosa da dire a chi vuole speculare nel momento in cui siamo ancora concentrati nella lotta al coronavirus. Sono speculazioni politiche che mi lasciano del tutto indifferente”. Così Attilio ...Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. L’aumento riguarda soprattutto la Lombardia: allarme a Milano, con il doppio dei contagi in un giorno. Nel nostro Paese, dall’inizio dell’epidemia, ...