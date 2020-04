Carlo Pietropoli | il suo trono è stato definitivamente annullato?

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Prima che il Coronavirus impattasse sul nostro Paese al punto da rendere necessario lo sconvolgimento dei palinsesti televisivi,era tra i tronisti delclassico di Uomini e Donne. Adesso che il programma sta per ripartire, i fans hanno un dubbio: il tono di? Gli indizi parrebbero esserci tutti dal momento che non si è detto nulla in riferimento ai vecchi troni. Eccezion fatta, naturalmente, per quello di Giovanna Abate. La ragazza, infatti, parteciperà insieme a Gemma Galgani alla nuova versione di Uomini e Donne., scelta “saltata”aveva quasi concluso la sua esperienza sul. Prima della sospensione forzata, infatti, era vicinissimo alla scelta. Anche se non lo abbiamo mai visto perché le puntate registrate in tal senso non sono mai andate in onda, il barman ...