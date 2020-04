Cannavaro | “Sogno di allenare il Napoli | ma con Rino è in buone mani”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDalla Cina Fabio– intervistato da Giorgia Rossi per Sportmediaset – mette tutti in guardia sulla pericolosità del coronavirus. L’ex difensore della Nazionale ha parlato anche di un possibile futuro a: “Ho iniziato adda 5 anni e sogno diun giorno una grande squadra, ilè una di queste… Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi 50 anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto”. “mi è sempre mancata sono andato via a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto in tante città del mondo, ma resterò a vivere a, da piccolo sognavo di di diventare un simbolo della squadra”. Serie A: ...