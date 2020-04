Al Pio Albergo Trivulzio si uniscono i reparti rimasti vuoti per i troppi morti

Leggi su agi

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'accorpamento di due, in apparenza un semplice transito di pazienti da un posto all'altro. In realtà, una nuova testimonianza di quanto sia grave la situazione al Pio, la casa di riposo milanese al centro di un'inchiesta della procura di Milano per omicidio ed epidemia colposa. Come spiegato da alcuni operatori sanitari sentiti dall'AGI, lo spostamento dal Pringe, destinato al primo intervento geriatrico, al Ronzoni, area dedicata alla riabilitazione, avviene perché il numero degli ospiti è diventato così esiguo, a causa dei decessi, da non giustificare la dispersione dei pazienti in più posti. II Pringe è il reparto dove, il 13 marzo scorso, arrivarono 17 pazienti dall'ospedale di Sesto San Giovanni, sulla cui positività o meno nulla si è saputo ...