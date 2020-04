“Addio angelo mio”. Maria Giusi muore a 19 anni dopo il parto (Di giovedì 16 aprile 2020) A volte ce lo dimentichiamo, ma si muore anche senza coronavirus, per i motivi più disparati, quelli di sempre in effetti. Stiamo parlando di una tragedia che si è consumata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Basilotta di Nicosia, in Sicilia, dove una giovane donna è morta per complicanze sopraggiunte dopo il parto avvenuto nello stesso ospedale. Maria Giusi Marletta, una ragazza di Raddusa (Catania) di diciannove anni appena, aveva partorito apparentemente senza problemi ma poi a causa di successive complicazioni era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, attivato con 4 posti pochi giorni prima del parto. dopo il ricovero avvenuto alla fine di marzo, secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, la giovane non avrebbe mai ripreso conoscenza. Poi il decesso nella notte. L’addio del padre su Facebook. (Continua a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) A volte ce lo dimentichiamo, ma sianche senza coronavirus, per i motivi più disparati, quelli di sempre in effetti. Stiamo parlando di una tragedia che si è consumata nel redi terapia intensiva dell’ospedale Basilotta di Nicosia, in Sicilia, dove una giovane donna è morta per complicanze sopraggiunteilavvenuto nello stesso ospedale.Marletta, una ragazza di Raddusa (Catania) di diciannoveappena, avevarito apparentemente senza problemi ma poi a causa di successive complicazioni era stata ricoverata nel redi terapia intensiva, attivato con 4 posti pochi giorni prima delil ricovero avvenuto alla fine di marzo, secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, la giovane non avrebbe mai ripreso conoscenza. Poi il decesso nella notte. L’addio del padre su Facebook. (Continua a ...

