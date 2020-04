Addio a Luis Sepulveda | lo scrittore cileno aveva contratto il coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) Luis Sepulveda è morto. Lo scrittore cileno 70enne aveva contratto il virus dopo il ritorno dal festival letterario Correntes d’Éscritas, in Portogallo. Aveva avuto i primi sintomi il 25 febbraio. Dalla fine di quel mese era ricoverato in ospedale, prima nell’unità di sorveglianza intensiva dell’ospedale Covadonga di Gijón per una sospetta polmonite e poi a Oviedo dopo che il test aveva mostrato la positività al Covid-19.

Agenzia_Ansa : Addio a Luis #Sepulveda. L'autore della 'Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare' è morto a…

'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero'. Addio a Luis Sepulveda

