A 5 anni fugge da casa dei nonni per andare in ospedale dalla madre (Di giovedì 16 aprile 2020) Bianca Elisi A Pordenone un bimbo di 5 anni è scappato dalla casa dei nonni per raggiungere la madre che lavora in ospedale, notato da una pattuglia della Guardia di Finanza è stato messo in salvo È una storia a lieto fine quella che arriva da Pordenone. Una di quelle storie che strappano una lacrima di commozione ed un sorriso, perché racconta dello sforzo ciclopico che affrontano le famiglie separate dall'emergenza sanitaria. È stata una scelta presa con consapevolezza e dolore quella di un'infermiera che lavora in una struttura sanitaria di Trieste. Lei è una delle professioniste che combattono il coronavirus in prima linea. E anche lei, come tanti operatori sanitari, ha deciso di allontanarsi da suo figlio per proteggerlo. Il piccolo ha appena 5 anni. È un distacco doloroso per entrambi. Per metterlo al riparo dal rischio ... Leggi su ilgiornale Berlusconi omaggia Bersani? Il gelo di Giovanni Floris - cosa non avete notato : quella (stranissima) frase che gli "sfugge" di bocca

Coronavirus - fugge a 101 anni dalla casa di riposo per andare dalla figlia e festeggiare il compleanno

Melita Toniolo Instagram foto da bambina - dettaglio non sfugge : «Ce le avevamo tutti negli anni ’80» (Di giovedì 16 aprile 2020) Bianca Elisi A Pordenone un bimbo di 5è scappatodeiper raggiungere lache lavora in, notato da una pattuglia della Guardia di Finanza è stato messo in salvo È una storia a lieto fine quella che arriva da Pordenone. Una di quelle storie che strappano una lacrima di commozione ed un sorriso, perché racconta dello sforzo ciclopico che affrontano le famiglie separate dall'emergenza sanitaria. È stata una scelta presa con consapevolezza e dolore quella di un'infermiera che lavora in una struttura sanitaria di Trieste. Lei è una delle professioniste che combattono il coronavirus in prima linea. E anche lei, come tanti operatori sanitari, ha deciso di allontanarsi da suo figlio per proteggerlo. Il piccolo ha appena 5. È un distacco doloroso per entrambi. Per metterlo al riparo dal rischio ...

fabbrimezza : RT @Gnarrrgh: Luis Sepúlveda Militante comunista, arrestato dopo il golpe Pinochet, torturato, commutata dopo anni la pena in esilio fugge… - tomaskajurov : RT @Gnarrrgh: Luis Sepúlveda Militante comunista, arrestato dopo il golpe Pinochet, torturato, commutata dopo anni la pena in esilio fugge… - adatit1 : RT @Gnarrrgh: Luis Sepúlveda Militante comunista, arrestato dopo il golpe Pinochet, torturato, commutata dopo anni la pena in esilio fugge… - RafBigCat : RT @Gnarrrgh: Luis Sepúlveda Militante comunista, arrestato dopo il golpe Pinochet, torturato, commutata dopo anni la pena in esilio fugge… - GiulioFichel : RT @Gnarrrgh: Luis Sepúlveda Militante comunista, arrestato dopo il golpe Pinochet, torturato, commutata dopo anni la pena in esilio fugge… -

Ultime Notizie dalla rete : anni fugge A 5 anni scappa e tenta autostop: «Vado da mamma che lavora in ospedale» Vvox Claudia Cardinale. Compie 82 anni la grande “guerriera” del cinema italiano

Occhi scuri, bellezza selvaggia e travolgente, Claudia Cardinale – la diva-antidiva per eccellenza – compie oggi ottantadue anni. Senza remore («è folle pensare di fermare ... di frequentare il Centro ...

Il coraggio di Sandra, la pallavolista che lotta contro la Sla. La lettera della figlia

Il regalo di compleanno di Martina alla sua mamma: una lettera aperta per fare festa e superare i divieti del Covid ...

Occhi scuri, bellezza selvaggia e travolgente, Claudia Cardinale – la diva-antidiva per eccellenza – compie oggi ottantadue anni. Senza remore («è folle pensare di fermare ... di frequentare il Centro ...Il regalo di compleanno di Martina alla sua mamma: una lettera aperta per fare festa e superare i divieti del Covid ...