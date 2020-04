Valorant arriverà anche su dispositivi mobile?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Riot Games ha dominato le visualizzazioni su Twitch nelle ultime settimane con la sua closed beta di, e mentre la beta al momento è specificamente per PC, sembra che il gioco potrebbe essere destinato ain futuro.Questa indiscrezione proviene da un utente Reddit, Spacixr che apparentemente ha provato a giocare sul proprio laptop mentre era in modalità tablet. Il risultato è stato uno schermo che mostrava i controlli tablet /progettati per un dispositivo touchscreen. Inoltre, all'inizio di aprile 2020, sono state scoperte iconeattraverso asset che rafforzano questa possibilità. Al momento,dovrebbe essere un'esclusiva per PC, ma Riot Games ha confermato di voler portare il gioco su "altre piattaforme".