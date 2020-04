Test rapidi per Covid, Zinzi: “De Luca segua l’esempio di Parete” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “L’ordinanza del sindaco di Parete che autorizza un laboratorio convenzionato ad effettuare Test rapidi per superare il problema della carenza di screening, al di là di qualsivoglia giudizio in ordine alla piena legittimità dell’atto, di sicuro apre una riflessione su un tema sentito dalle comunità locali e fin qui troppo sottovalutato. Nel marasma delle ordinanze regionali, quasi mai in linea con i decreti presidenziali, l’atto del sindaco Pellegrino è sicuramente una disposizione che risponde ad un’esigenza di buonsenso, qual è quella di ampliare la platea dei soggetti sottoposti allo screening. Ai ritardi ed ai pochi Test fin qui effettuati va posto subito rimedio, anche attraverso il ricorso alla collaborazione dei privati già riconosciuti dal servizio sanitario. ... Leggi su anteprima24 San Pio - su 95 test rapidi effettuati 9 hanno dato esito positivo

Asl Av - test rapidi a domicilio per contatti stretti dei casi Covid positivi

Piero Di Lorenzo : «Entro fine aprile i primi test sul vaccino. Puntiamo a tempi rapidi sulle autorizzazioni» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “L’ordinanza del sindaco di Parete che autorizza un laboratorio convenzionato ad effettuareper superare il problema della carenza di screening, al di là di qualsivoglia giudizio in ordine alla piena legittimità dell’atto, di sicuro apre una riflessione su un tema sentito dalle comunità locali e fin qui troppo sottovalutato. Nel marasma delle ordinanze regionali, quasi mai in linea con i decreti presidenziali, l’atto del sindaco Pellegrino è sicuramente una disposizione che risponde ad un’esigenza di buonsenso, qual è quella di ampliare la platea dei soggetti sottoposti allo screening. Ai ritardi ed ai pochifin qui effettuati va posto subito rimedio, anche attraverso il ricorso alla collaborazione dei privati già riconosciuti dal servizio sanitario. ...

RegLiguria : [14/4-19:35] #CoronavirusLiguria Sono in corso di sperimentazione al San Martino quattro diversi tipi di test sie… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nella lotta disperata al contenimento del virus in tanti ripongono speranze nei test r… - Bobbio65M : RT @FmMosca: Test rapidi per tutti e poi si esca a “ricostruire l’Italia”. ??RDC nei campi o spesa a casa alle fasce a rischio. NON POSSIA… - 04_remo : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nella lotta disperata al contenimento del virus in tanti ripongono speranze nei test rapidi ch… - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata #Latronico 15/04/2020 - Covid: a Latronico sono arrivati i test rapidi -

Ultime Notizie dalla rete : Test rapidi Test rapidi e sierologici Covid-19: dubbi e certezze in vista della fase due La Repubblica Test sierologici per personale sanitario e case di riposo, la Regione vara uno screening anti covid19 che affiancherà i tamponi

Infatti bisogna puntare anche ad altre categorie”. Il sì al test rapido era arrivato dal Comitato tecnico scientifico siciliano già la scorsa settimana e adesso l’impiego di questo sistema servirà per ...

CORONAVIRUS VIDEO: TEST RAPIDO, bastano POCHI MINUTI per sapere se si è POSITIVI al COVID-19. Ecco come funziona

"Una puntura sul dito, tre gocce di sangue e 8 minuti di attesa", questa è la formula che ha dato risultati ottimi su oltre 600 test: in caso di negatività è attendibile al 100%, in caso di positività ...

Infatti bisogna puntare anche ad altre categorie”. Il sì al test rapido era arrivato dal Comitato tecnico scientifico siciliano già la scorsa settimana e adesso l’impiego di questo sistema servirà per ..."Una puntura sul dito, tre gocce di sangue e 8 minuti di attesa", questa è la formula che ha dato risultati ottimi su oltre 600 test: in caso di negatività è attendibile al 100%, in caso di positività ...