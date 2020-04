Presentati i nuovi Honor 30: schede tecniche dei 3 modelli e prezzi in Cina (Di mercoledì 15 aprile 2020) La serie dei nuovi Honor 30 è finalmente ufficiale in Cina, da poco Presentati in diretta streaming, com'è stato nella giornata di ieri 14 aprile per i OnePlus 8. Partiamo proprio dal modello base, Honor 30, spinto dal processore Kirin 985 5G e dotato di schermo OLED da 6,53 pollici FHD+ e lettore di impronte digitali integrato. Il telefono sarà disponibile nelle configurazioni 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage. La fotocamera posteriore si compone di un sensore RYYB Sony IMX600 da 40MP, un grandangolo da 8MP, un teleobiettivo da 8MP (apertura f/3.4, PDAF, OIS e periscopio) e da un macro da 2MP; la fotocamera frontale vanta un sensore singolo da 32MP. Tra le connettività presenti il Bluetooth 5.0, il WiFi 6 e l'USB-C. La batteria ha una capacità di 4000mAh con ricarica rapida a 40W. Honor 30 sarà disponibile in Cina dal 21 aprile ai seguenti ... Leggi su optimagazine Xiaomi è un fiume in piena : presentati quattro nuovi prodotti

Ultime Notizie dalla rete : Presentati nuovi Presentati i nuovi Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+: le specifiche tecniche Everyeye Tech Diavoli, Sky racconta il nuovo potere con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi – le dichiarazioni

I nuovi padroni del mondo agiscono nell’ombra ... alludendo a vicende accadute tra il 2010 e il 2011. Alla vigilia del lancio televisivo a presentare la serie è stato lo stesso cast, in cui spiccano i ...

iPad Pro: un nuovo studio conferma l’uguaglianza del chip A12X e A12Z

La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato una nuova gamma di iPad Pro qualche settimana fa ... Siccome Apple ha deciso di fare la misteriosa sul suo nuovo processore A12Z di iPad Pro, diverse ...

