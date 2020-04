Post contro la Germania, bufera social su Lannutti. Il grillino: tedeschi nipotini di Hitler. E i suoi colleghi si dissociano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo ripetuti attacchi da parte del fronte nordista dell’Ue, capeggiato dalla Germania, ci sta che qualcuno dia in escandescenze. Tra chi si è fatto prendere la mano c’è senza dubbio il senatore grillino Elio Lannutti, non nuovo ad uscite tutt’altro che politically correct, che ieri, creando non poco imbarazzo al Movimento 5 Stelle, ha valicato il confine tra una critica sacrosanta e l’offesa gratuita. Ieri il parlamentare, commentando un articolo di Famiglia cristiana, ha scritto su Facebook un pesantissimo Post nei confronti della Germania sul tema della solidarietà europea per l’emergenza coronavirus: “L’offerta della Merkel, sant’Angela Patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli stati canaglia suoi complici!”. Un’uscita a dir poco infelice, ... Leggi su lanotiziagiornale Amici 19 : Nicolai si scaglia contro Alessandra Celentano con un post su Instagram

