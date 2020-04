Miroslav Klose diventerà il vice allenatore del Bayern Monaco (Di mercoledì 15 aprile 2020) Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio che detiene il record di gol ai Mondiali, verrà promosso. Klose passerà dall'essere il tecnico della squadra Under 17 del Bayern Monaco a essere il vice allenatore del club che sta dominando, da anni, la Bundesliga. Sarà l'assistente del tecnico Hansi Flick. Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020), ex attaccante della Lazio che detiene il record di gol ai Mondiali, verrà promosso.passerà dall'essere il tecnico della squadra Under 17 dela essere ildel club che sta dominando, da anni, la Bundesliga. Sarà l'assistente del tecnico Hansi Flick.

