L'ex Parma Asprilla: "Kulusevski costato 44mln? Allora io ne valevo 300!" (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex attaccante del Parma Tino Asprilla ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: “Negli ultimi anni abbiamo assistito al dominio assoluto della Juventus, la situazione era diventata noiosa. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex attaccante delTinoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: “Negli ultimi anni abbiamo assistito al dominio assoluto della Juventus, la situazione era diventata noiosa.

tuttonapoli : L'ex Parma Asprilla: 'Kulusevski costato 44mln? Allora io ne valevo 300!' - alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: Parola di #Asprilla: “#Atalanta vicina al mio #Parma. #Zapata come me”. #calcio - ParmaLiveTweet : Asprilla: 'Zapata come me. L'Atalanta ancora non ai livelli del mio Parma': Tino Asprilla ha lasciato un segno impo… - Gazzetta_it : Parola di #Asprilla: “#Atalanta vicina al mio #Parma. #Zapata come me”. #calcio - ParmaFCFeed : Asprilla: “Atalanta vicina al mio Parma” #pfc1913 #ParmaFC -