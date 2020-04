Lecce. Si abbassa la mascherina e sputa a un carabiniere durante il controllo: due arrestati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lecce. I fatti sono accaduti nelle strade di Neviano. I due soggetti, fermati dai militari impegnati nei controlli per contenere la pandemia da Covid-19, si sono rifiutati di farsi identificare ed hanno malmenato i due carabinieri, che hanno poi dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Serata di Pasquetta decisamente complicata per due Carabinieri della caserma di Neviano in provincia di Lecce. Infatti, intorno alle ore 21, i due militari si trovavano impegnati nella consueta attività di controllo delle strade, finalizzata al rispetto delle misure di restrizione per l’emergenza coronavirus. Ad un certo punto si sono trovati a fermare due uomini che però, in tutta risposta, si sono rifiutati di farsi identificare, passando anche alle mani. Dopo alcuni istanti di concitazione, sono riusciti a immobilizzare i due, identificati poi in M.T. (classe ... Leggi su limemagazine.eu Lecce. Si abbassa la mascherina e sputa a un carabiniere durante il controllo : due arrestati (Di mercoledì 15 aprile 2020). I fatti sono accaduti nelle strade di Neviano. I due soggetti, fermati dai militari impegnati nei controlli per contenere la pandemia da Covid-19, si sono rifiutati di farsi identificare ed hanno malmenato i due carabinieri, che hanno poi dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Serata di Pasquetta decisamente complicata per due Carabinieri della caserma di Neviano in provincia di. Infatti, intorno alle ore 21, i due militari si trovavano impegnati nella consueta attività didelle strade, finalizzata al rispetto delle misure di restrizione per l’emergenza coronavirus. Ad un certo punto si sono trovati a fermare due uomini che però, in tutta risposta, si sono rifiutati di farsi identificare, passando anche alle mani. Dopo alcuni istanti di concitazione, sono riusciti a immobilizzare i due, identificati poi in M.T. (classe ...

