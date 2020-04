La Casa di Carta 4: Luka Peros svela un dettaglio curioso legato a Marsiglia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luka Peros interpreta in La Casa di Carta 4 il personaggio di Marsiglia e ha ora svelato un dettaglio curioso legato al braccio destro del Professore. La Casa di Carta 4 ha tenuto incollati agli schermi i fan e ora l'attore Luka Peros ha svelato un particolare retroscena riguardante Marsiglia che nella recente stagione ha avuto un ruolo chiave. Le dichiarazioni sono state compiute al sito Sensacine con cui ha realizzato un'intervista per parlare dello show di Netflix. Luka Peros ha così raccontato di essersi occupato del doppiaggio del suo personaggio in cinque lingue diverse oltre a quella originale in spagnolo. Nella serie La Casa di Carta i fan possono così sentire la sua voce nelle versioni in italiano, francese, inglese, portoghese e tedesco. L'interprete di ... Leggi su movieplayer La Casa di Carta è la serie più scaricata al mondo - su Disney+ comanda Il Re Leone

Netflix - La casa di carta : chi è Nairobi (Alba Flores) - carriera e vita privata

La Casa di Carta - chi morirà nella quinta stagione? (Di mercoledì 15 aprile 2020)interpreta in Ladi4 il personaggio die ha orato unal braccio destro del Professore. Ladi4 ha tenuto incollati agli schermi i fan e ora l'attorehato un particolare retroscena riguardanteche nella recente stagione ha avuto un ruolo chiave. Le dichiarazioni sono state compiute al sito Sensacine con cui ha realizzato un'intervista per parlare dello show di Netflix.ha così raccontato di essersi occupato del doppiaggio del suo personaggio in cinque lingue diverse oltre a quella originale in spagnolo. Nella serie Ladii fan possono così sentire la sua voce nelle versioni in italiano, francese, inglese, portoghese e tedesco. L'interprete di ...

PechinoExpress : Dopo la Casa di Carta è arrivata la Casa di Cacca?? #pechinoexpress @RaiDue #Rai2 @CdGherardesca - SkySport : Arturito de La Casa di Carta: 'Noi come il calcio, ma io sono nella squadra sbagliata' ? Il saluto a Sky Sport dell… - StefSpA_ : RT @giopep: Quindi, come piaghe da fine di mondo, al momento abbiamo Covid-19, l'incendio a Chernobyl, Krakatoa che si risveglia, La casa d… - toniodemaria : @12LukyNumber Esco con le borse usa e getta, metto la mano guantata in tasca, tiro fuori le chiavi apro la macchina… - periodicodaily : Il libro ufficiale de LA CASA DI CARTA: 'L'enigma del professore' - Periodico Daily #lacasadicarta -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Carta La Casa di Carta è la serie più scaricata al mondo, su Disney+ comanda Il Re Leone Giornalettismo La Casa di Carta 4: ecco il commovente addio di Nairobi

Tutti gli utenti che hanno appena terminato di vedere la quarta stagione di La Casa di Carta saranno stati colpiti da una scena in particolare, quella della morte di Nairobi, interpretata da Alba ...

Giochi da tavolo in formato digitale: tutti i modi per divertirsi con gli amici

Gli appassionati di board game chiusi in casa per il Coronavirus hanno poche alternative ... è un simulatore di uno spazio fisico in cui manipolare carte, dadi, pedine e tabelloni. In altre parole, ci ...

Tutti gli utenti che hanno appena terminato di vedere la quarta stagione di La Casa di Carta saranno stati colpiti da una scena in particolare, quella della morte di Nairobi, interpretata da Alba ...Gli appassionati di board game chiusi in casa per il Coronavirus hanno poche alternative ... è un simulatore di uno spazio fisico in cui manipolare carte, dadi, pedine e tabelloni. In altre parole, ci ...