Il modello tedesco e il crollo dell' "eccellenza lombarda"

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Si legge spesso che l’Italia rappresenterebbe unutilizzato dal resto d’Europa (e da parte del mondo) per contrastare la diffusione del Coronavirus. In realtà non pare sia esattamente così. Da noi, infatti, è stato rifiutato ilcinese, perché – si è detto e non a torto – appartiene ad un Paese non democratico, ma non si è nemmeno voluto accogliere quello proviente dalla Corea del Sud, nazione certamente democratica ma considerata “lontana dalla nostra cultura”, qualunque cosa significhi.Ma ora, dopo l’esempioa Corea, la “lezione” arriva, e in modo assolutamente ineludibile dalla Germania, Paese in cui la letalità, ovvero il rapporto tra contagiati e decessi, è nettamente inferiore a quella italiana e, segnatamente a quella registrata in Lombardia.In ...