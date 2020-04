"Fruga tra le macerie per rubarsi l'argenteria". La Ue come uno sciacallo, l'affondo di Giorgia Meloni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una scatenata Giorgia Meloni a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Nel mirino della leader di Fratelli d'Italia l'Europa, l'Unione europea che più che alleata è nemica, e la vicenda di Mes ed eurobond sta lì a dimostrarlo. In collegamento, la Meloni spende parole pesantissime contro Bruxelles: "Non abbiamo visto l'Europa della solidarietà, ma l'Europa che ha aspettato il terremoto in casa nostra per rovistare tra le macerie e fregarsi l'argenteria", picchia durissimo fotografando con parole efficaci il quadro attuale. Insomma, l'Unione europea come uno sciacallo in azione dopo un terremoto. Difficile dare torto alla Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una scatenata Giorgia Meloni a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Nel mirino della leader di Fratelli d'Italia l'Europa, l'Unione europea che più che alleata è nemica, e la vicenda di Mes ed eurobond sta lì a dimostrarlo. In collegamento, la Meloni spende parole pesantissime contro Bruxelles: "Non abbiamo visto l'Europa della solidarietà, ma l'Europa che ha aspettato il terremoto in casa nostra per rovistare tra lee fregarsi l'", picchia durissimo fotografando con parole efficaci il quadro attuale. Insomma, l'Unione europeaunoin azione dopo un terremoto. Difficile dare torto alla Meloni.

