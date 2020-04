Formula E, al via il campionato virtuale online. Con un partner d’eccezione: Unicef (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il campionato del Mondo di Formula E sigla una partnership con l’Unicef e riparte dalle console di gaming casalinghe per raccogliere fondi in questa emergenza sanitaria. La Formula Race at Home Challenge ABB è una competizione di e-sport in stile “race royale” a cui parteciperanno tutti i principali attori del campionato ABB FIA Formula E insieme ad una selezione dei migliori gamer. Si tratta di un’iniziativa che consentirà a tutto il Circus (team, produttori, partner, piloti e fan di ABB FIA Formula E) di raccogliere risorse che l’Unicef destinerà all’infanzia con programmi di apprendimento a distanza per i bambini che non vanno a scuola e l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale degli operatori sanitari. “Siamo davvero entusiasti di questa partnership con Unicef”, ha dichiarato Jamie Reigle, CEO ... Leggi su ilfattoquotidiano Formula 1 - possibile via in Austria. Silverstone verso il rinvio

