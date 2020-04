Di Francesco: «Sampdoria? Ecco perché mi sono dimesso» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Di Francesco torna sull’addio alla Sampdoria: «Ferrero non voleva, ho deciso io di dimettermi. Hanno pesato acquisti e situazioni che non si sono verificate» Il Eusebio Di Francesco è tornato sull’addio alla Sampdoria, avvenuto dopo sole sette giornate di campionato: «Ci sono state situazioni che non si sono verificate e alcuni acquisti che avrei voluto che non sono arrivati. Anche la situazione della cessione della società non ha aiutato nessuno», ha spiegato ai taccuini de Il Corriere dello Sport. L’allenatore abruzzese ha tenuto a sottolineare come la decisione sia stata presa interamente da lui e non dalla società: «Ho deciso io di dimettermi, anche se Ferrero non voleva: ho lasciato un ingaggio importante e due anni di contratto, ma così almeno sono libero ... Leggi su calcionews24 Di Francesco : «Alla Sampdoria non sono riuscito a entrare nella testa dei calciatori» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ditorna sull’addio alla: «Ferrero non voleva, ho deciso io di dimettermi. Hanno pesato acquisti e situazioni che non siverificate» Il Eusebio Diè tornato sull’addio alla, avvenuto dopo sole sette giornate di campionato: «Cistate situazioni che non siverificate e alcuni acquisti che avrei voluto che nonarrivati. Anche la situazione della cessione della società non ha aiutato nessuno», ha spiegato ai taccuini de Il Corriere dello Sport. L’allenatore abruzzese ha tenuto a sottolineare come la decisione sia stata presa interamente da lui e non dalla società: «Ho deciso io di dimettermi, anche se Ferrero non voleva: ho lasciato un ingaggio importante e due anni di contratto, ma così almenolibero ...

